പമ്പ: ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ മനിതി കൂട്ടായ്മയിലെ 11 അംഗ സംഘം മടങ്ങിയത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമെന്ന് പോലീസ് പറയുമ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് തിരിച്ചയക്കുയായിരുന്നുവെന്ന് നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. ശബരിമലയിലെ മറ്റ് ഭക്തരുടെ സുരക്ഷ കൂടി തങ്ങള്‍ക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല പോലീസ് നിര്‍ബന്ധിച്ചതു പ്രകാരമാണ് തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ മടങ്ങുന്നതെന്ന് മനിതി നേതാവ് സെല്‍വി പറഞ്ഞു. ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് വീണ്ടും വരുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വയോധികരും കുട്ടികളുമടക്കം ഒരുലക്ഷത്തോളം തീര്‍ഥാടകരാണ് ശബരിമലയില്‍ ഉള്ളത്. ഇവരുടെ സുരക്ഷ കൂടി പോലീസിന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നവര്‍ക്കു നേരെ ബലം പ്രയോഗിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയില്‍ വരുന്നവരെല്ലാം അയ്യപ്പന്മാരാണ്. അതില്‍ നിന്നും പ്രതിഷേധക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പമ്പയുടെ ചുമതലയുള്ള എസ്.പി കാര്‍ത്തികേയന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Police forced to evict from Sabarimala says Maniti, it was their own decision says police