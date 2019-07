തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് തുരുമ്പെടുത്ത കത്തികളും മദ്യക്കുപ്പിയും കണ്ടെടുത്തു. പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ യൂണിയന്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നാണ് ഇവ കണ്ടെടുത്തത്.

ബൈക്കിന്റെ സൈലന്‍സര്‍, ഹാന്‍ഡില്‍ബാര്‍ എന്നിവയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂണിയന്‍ ഓഫീസില്‍ ആളുകള്‍ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച സൂചനകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൗ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളും പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെടുത്തു.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ എസ്.എഫ്.ഐയുടെ യൂണിയന്‍ ഓഫീസ്

ഫോട്ടോ: ബിജു വര്‍ഗീസ്

അഖിലിന് കുത്തേറ്റ സ്ഥലവും പരിസരവുമെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി.

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു. ഫോട്ടോ: ബിജു വര്‍ഗീസ്.



മൂന്നാംവര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥി അഖിലിന് കുത്തേറ്റ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്യാമ്പസിനുള്ളില്‍ പോലീസ് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയത്.

Content Highlights: Police find empty liquor bottle and knife in SFI union office of university college