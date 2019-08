കോഴിക്കോട്: നഗര മധ്യത്തിലെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെത്തിയ ഉപഭോക്താവിനെ ലിപ്സ്റ്റിക് എടുത്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഘം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിക്കുകയും തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രധാന പ്രതികള്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തി പോലീസ്. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ വന്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്.

ഖൊരക്പൂരിലെ പ്രൊഫസര്‍ പ്രശാന്ത് ഗുപയ്ക്കായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് മൊഫ്യൂസല്‍ ബസ്റ്റാന്‍ഡിനടുത്ത മാളിലെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും ക്രൂരമര്‍ദനമേല്‍ക്കേണ്ടി വന്നത്. സംഭവത്തില്‍ നാല് പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നുവെങ്കിലും മാനേജര്‍ യഹിയ, സ്ഥാപനത്തിലെ മറ്റൊരു സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ എന്നിവര്‍ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. യഹിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മര്‍ദനം.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യഹിയയുടെ സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫീസില്‍ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി മര്‍ദനമേറ്റ പ്രശാന്ത് ഗുപ്തയുടെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് തട്ടിയെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പണം പിന്‍വലിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായതാണ് സൂചന. പ്രധാന പ്രതികള്‍ ഉടന്‍ അറസ്റ്റിലാവുമെന്നും പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യഹിയയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണും സ്വിച്ച് ഓഫാണ്. കസബ എസ്ഐ വി.സിജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരമധ്യത്തിലെ മാളിലെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നടന്ന വന്‍ കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

വൈകീട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഇടിമുറിയിലെത്തിച്ച പ്രശാന്ത് ഗുപ്തയെ രണ്ടര മണിക്കൂറോളം കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നാണ് പോലീസിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. സമാന സംഭവം മുമ്പും ഉണ്ടായതായും പലരേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയതായും പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണ്ടാ സങ്കേതങ്ങളെന്ന പോലെയാണ് ഇടിമുറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പണം തട്ടുന്നതിനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നും പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്യസംസ്ഥാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആളായതിനാല്‍ വലിയ പ്രശ്‌നത്തിന് നില്‍ക്കില്ലെന്നും മര്‍ദനമേറ്റതില്‍ പരാതി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാവാതെ തിരിച്ച് പോവുമെന്നുമായിരുന്നു മര്‍ദനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയവര്‍ കരുതിയത്. എന്നാല്‍ സംഭവം കൈവിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയവരില്‍ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുന്നസാധനങ്ങള്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെ പ്രത്യേകം ലോക്കറില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

സാധനങ്ങള്‍ നോക്കി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍ വന്നതോടെ പ്രശാന്ത് ഗുപ്ത പുറത്തേക്ക് പോവുമ്പോള്‍ ലിപ്സ്റ്റിക് റോളുകള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ കയ്യിലെടുത്ത് പോയിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ജീവനക്കാര്‍ പിന്നാലെയെത്തി ഇയാളെ അക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇയാളെ ഇടിമുറിയില്‍ എത്തിച്ച് ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയും വിവാഹമോതിരം, വാച്ച്, എ.ടി.എം കാര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. പല തവണയായി എടിഎം കാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. നാല് പേരാണ് ഇതുവരെ സംഭവത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായത്.