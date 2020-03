കാസര്‍കോട്: കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കാസര്‍കോട് എരിയാല്‍ സ്വദേശിക്കെതിരെ കാസര്‍കോട് പോലീസ് കേസെടുത്തു. നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് ലംഘിച്ച് പൊതുമധ്യത്തില്‍ ഇറങ്ങിനടന്നതിന് ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമം 269-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്.

രണ്ട് കടകള്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനുശേഷം പ്രവര്‍ത്തിച്ച കടകള്‍ക്കെതിരെ ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ കല്ലൂരാവിയിലും മഡിയനിലുമാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

Content Highlights: Police case against man who violated COVID-19 quarantine in Kasaragod