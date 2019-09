കൊല്ലം: സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റംചെയ്‌തെന്ന കേസിലെ പ്രതിയുടെ വീട്ടില്‍ പോലീസ് അര്‍ധരാത്രിയെത്തി അതിക്രമം കാണിച്ചെന്ന് പരാതി. തിരുവനന്തപുരം പള്ളിക്കല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ വനിതാ ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്‌തെന്ന കേസിലെ പ്രതി സുഗതകുമാറിന്റെ പരവൂരിലെ വീട്ടിലാണ് ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെ പള്ളിക്കല്‍ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരെത്തിയത്.

കുട്ടികളും രോഗികളടക്കമുള്ള സ്ത്രീകളും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു പോലീസിന്റെ അതിക്രമം. വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പോലീസുകാര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിതയായ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു.

കൊല്ലം പരവൂരിലെ മകളുടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് സുഗതകുമാര്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെയെത്തിയാണ് പോലീസ്‌ അതിക്രമം കാണിച്ചത്. സുഗതകുമാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്. പോലീസ് നടപടിക്കു പിന്നാലെ സുഗതകുമാറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി.

തപാല്‍വകുപ്പിലെ താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരനാണ് സുഗതകുമാര്‍. ഇദ്ദേഹവും എന്‍ജീനിയറിങ് കോളേജ് അധ്യാപകനായ മകനും ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന ലംഘിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപണമുണ്ട്.

നേരത്തെ പള്ളിക്കല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സുഗതകുമാറും കുടുംബവും ചികിത്സ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനേത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വാക്കേറ്റം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.

content highlights: police barges into house of accused who attacked doctor