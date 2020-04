പാലോട്: ലോക് ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് പ്രാര്‍ഥന നടത്തിയ 11 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ചിറ്റൂര്‍ ജമാ അത്ത് പള്ളിയിലാണ് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പ്രാര്‍ഥന നടത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ചിറ്റൂര്‍ ജമാ അത്തയില്‍ വിലക്കുകള്‍ ലംഘിച്ച് പ്രാര്‍ഥന നടത്തിയത്. ജമാ അത്ത് പള്ളി പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഉള്‍പ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേര്‍ക്കെതിരേയാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.

അതേസമയം ഇത്തരത്തില്‍ വിലക്കുകള്‍ ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരേ എപ്പിഡെമിക് ഡിസീസ് പ്രകാരം കനത്ത പിഴ ചുമത്താനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം.

Content Highlights: police arrested 11 prayer held in palode during lock down