കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂരിലെ സ്വകാര്യ ഗോഡൗണിലെത്തിച്ച അരിയില്‍ വിഷാംശം കണ്ടെത്തി. അരിയില്‍ കീടനാശിനിയായ അലുമിനിയം ഫോസ്‌ഫേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

വിഷാംശം അടങ്ങിയ അരി ലോറിയില്‍ നിന്നിറക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ച് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ അലുമിനിയം ഫോസ്‌ഫേറ്റിന്റെ കവര്‍ പൊട്ടിച്ച് അരിച്ചാക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ ഇട്ട നിലയില്‍ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അരിയിലും കീടനാശിനി കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് നിഗമനം. അരിയുടെ സാമ്പിള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Aluminium phosphate was found among the rice sacks