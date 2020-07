കസബ: കാസര്‍കോട് കസബ കടപ്പുറത്ത് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്ന പ്രതി കടലില്‍ ചാടി. കാസര്‍കോട് ടൗണ്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോക്‌സോ കേസിലെ പ്രതിയായ മഹേഷ് ആണ് കടലില്‍ ചാടിയത്.

ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി കടപ്പുറത്തെത്തിച്ചത്. പുലിമുട്ടിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ കടലിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ കൈവിലങ്ങണിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കുട്‌ലു സ്വദേശിയായ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി പോലീസും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും ചേര്‍ന്ന് തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്.

