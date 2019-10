കല്‍പറ്റ: ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകര്‍ത്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബിജെപിയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് ഇത്രയധികം തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വയനാട്ടിലെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരു നേതാവിനും പതിനഞ്ച് പേര്‍ക്കും മാത്രമുള്ളതല്ല ഇന്ത്യ. ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളും സാധാരണക്കാരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു നേതാവും ഒരു സിദ്ധാന്തവും മാത്രം മതിയെന്ന നയമാണ് മോദിക്കുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ചാല്‍ ജയിലില്‍ ഇടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

വൈവിധ്യമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എല്ലാ കാലത്തും ഉയര്‍ത്തുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബന്ദിപൂര്‍ വനപാതയിലെ യാത്ര നിരോധനത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണയര്‍പ്പിച്ചാണ് രാഹുല്‍ വയനാട്ടിലെത്തിയത്.

