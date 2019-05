കൊച്ചി: പറവൂരില്‍ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിനി പുഴയില്‍ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പറവൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി അതുല്യയാണ് മരിച്ചത്.

പരീക്ഷാ ഫലം വന്ന ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ അതുല്യ കുറ്റിച്ചിറ പാലത്തില്‍ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. പരിസരവാസികള്‍ സംഭവമറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസും ഫയര്‍ഫോഴ്സുമെത്തി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

പ്ലസ് വണ്ണില്‍ നല്ല മാര്‍ക്ക് നേടിയിരുന്ന അതുല്യ സമീപകാലത്താണ് പഠനത്തില്‍ പിന്നോട്ടു പോയതെന്ന് അധ്യാപകര്‍ പറയുന്നു.

അതുല്യയുടെ അച്ഛന്‍ ബാബുരാജും അമ്മ റീനയും വിവാഹമോചനം നേടി വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു. ഇരുവര്‍ക്കുമൊപ്പം മാറിമാറിനിന്നാണ് അതുല്യ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.പറവൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കും.

