'അവള്‍ക്ക് പ്രശസ്തയാവാന്‍ ഇഷ്ടായിരുന്നു...അവളിപ്പോ നാട് മുഴുവന്‍ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് . എന്നാൽ എന്റെ കുട്ടി ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ...ല്ലേ...'

പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച ഒമ്പതുവയസ്സുകാരി ഷെഹ് ലയുടെ മാതൃസഹോദരിയും എന്റെ കൂട്ടുകാരിയുമായ ഫസ്‌ന തോളില്‍ തലചായ്ച്ച് പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ചെന്ന ഞാനും കൂട്ടുകാരി ലൈലയും അറിയാതെ കരഞ്ഞുപോയി. എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും.. അവള്‍ക്ക് നഷ്ടമായത് 'പച്ചനെ' എന്ന് വിളിച്ച് അവളോട് അടികൂടുന്ന, അവളെ സ്‌നേഹിച്ചു കൊല്ലുന്ന അവളുടെ സ്വന്തം വാവയെ ആണ്.. അവളുടെ മോള്‍ ഞങ്ങടെ മോളാണ്..

ശരീരം കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തുമ്പോള്‍ മുടി കെട്ടിക്കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞുവത്രേ.. 'രാവിലെ മുടി കെട്ടിക്കൊടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രേം വലുതായി ലേ, ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് കെട്ടിക്കോ എന്നാ ഞാന്‍ അവളോട് പറഞ്ഞത്.. ഇപ്പൊ എന്റെ മോള്‍ക്ക് ഞാന്‍ മുടി കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോള്‍ അവളിത് അറിയുന്നുപോലും ഇല്ലല്ലോ പടച്ചോനെ'..



ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധയുടെ ഫലം എന്നുകൂടി ആവുമ്പോള്‍ താങ്ങാന്‍ ആവുന്നില്ല. കുഞ്ഞ് ഒന്നുറക്കെ കരഞ്ഞാല്‍ ആളി പോവുന്ന ഹൃദയം ഉള്ളവരല്ലെ നമ്മള്‍.. വേദന കടിച്ചു പിടിച്ച് ആസ്പത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടും ഉപ്പ വരും വരെ കാത്തിരിക്കാന്‍ തോന്നിയ അധ്യാപകര്‍, കൃത്യമായി മരുന്ന് നല്‍കാതിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലില്‍ അധികാരികള്‍... നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കുഞ്ഞു ജീവനാണ്.. ഫസ്‌നയുടെ ആറ് മാസം മുമ്പ് മരിച്ച ഉമ്മയുടെ ഓര്‍മകള്‍ മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞ വേദനയായി അവശേഷിക്കുമ്പൊഴാണ് കുഞ്ഞുമോളുടെയും പോക്ക്.. അവളുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടുകാരികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും വേദന കണ്ടുനിന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല..

'ഓള് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ, എന്തോ കടിച്ചു, വയ്യാതാവുന്ന്ണ്ട് ന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചര്‍ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ച്‌കൊണ്ടോയി. പിന്നെ വേറെ കുറെ ടീച്ചര്‍മാരും വന്നു. വെള്ളംകൊണ്ട് കാല് കഴുകി. ന്നിട്ടും ചോര വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന്. പാമ്പ് കടിച്ച് ന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കാലില് കെട്ടു കെട്ടി. പിന്നെ അത് അഴിച്ച് കളഞ്ഞ്. പിന്നെ ഓളെ ഉപ്പ വന്നിട്ട് ക്ലാസില്‌പോയി പൊത്ത് കണ്ടേനേഷാണ് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടോയത്. ഇല്ലെങ്കില് ഓള്‌ക്കൊന്നും പറ്റൂലായിരുന്ന്'

സ്വന്തം അമ്മാവന്റെ മകള്‍, ക്ലാസില് എപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത് ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നവള്‍, എന്തിനും കൂടെ ഉള്ളവള്‍.. പ്രിയ കൂട്ടുകാരിയുടെ മരണത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞിട്ടാവില്ല നെസ്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. 'ഓളെ കാല് കറുത്ത നിറത്തിലാവുന്നത് ഞങ്ങള് കണ്ടതാ. ടീച്ചര്‍മാരോട് പറയുകേം ചെയ്തു. ഓരാരും കാര്യായി എടുത്തില്ല.' ഇന്നലെ വരെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എന്നപോലെ ഷെഹ് ലയുടെ നിഴലായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പതുവയസ്സുകാരി ഇതുപറയുമ്പോള് കണ്ണ് നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

മലയാളം ക്ലാസില് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷെഹ് ല പെട്ടന്ന് പുളഞ്ഞതെന്ന് നെസ് ല പറഞ്ഞു. ഒറ്റക്കരച്ചിലോടെ ഞെട്ടി എണീറ്റ് കാലില് എന്തോ കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കരയുകയായിരുന്നു. 'ടീച്ചറെ, ഓളെ കാലില് എന്തോ കടിച്ച്, ചോര വര്ണ് ണ്ട്' എന്ന് തൊട്ടുമുന്നിലിരുന്ന ആണ്‍കുട്ടിയും വിളിച്ചുപറഞ്ഞിരുന്നു.

ഷെഹ് ല ക്ലാസില്‍ കാല്‍ വെച്ചതിനുതാഴെ നിലത്ത് ഒരു മാളമുണ്ടായിരുന്നു. പാമ്പാണ് കടിച്ചതെന്ന് കുട്ടികളിൽ പലരും പറയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. കാലിൽ വ്യക്തമായി രണ്ടു പാടുകൾ കണ്ടിട്ടും അത് സിമന്റിൽ തട്ടി പൊട്ടിയതാണെന്നും ആണി കൊണ്ടതാണെന്നും മറ്റുമുള്ള നിഗമനത്തിൽ അധ്യാപകലർ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയും ചോദിക്കുന്നു.

അഭിഭാഷകനായ ഉപ്പ കോടതിയിൽ നിന്നെത്തുന്നതുവരെ കുട്ടിയെ സ്‌കൂളിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സ്വകാര്യ ആസ്പത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അവിടത്തെ ഡോക്ടര്‍ ചികിത്സിക്കാന്‍ പേടിച്ചു. അവിടുന്ന് താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് പോകുംവഴി മോള്‍ ഉമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, 'ഉമ്മാ, എനിക്ക് ഒന്നുല്ല, ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ആസ്പത്രീല് പോയിട്ട് വരാ'.

'ഈ സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലും രണ്ടാം ഭാഷ പഠിക്കുന്ന പൊട്ടിയ സിമന്റ് തറയിലും ചവിട്ടണമെങ്കിൽ സ്‌കൂൾ ഷൂ ഊരിവെക്കണമെന്നാണ് ഈ സ്‌കൂളിലെ ചട്ടം. അതനുസരിച്ചാണ് ചെരിപ്പിടാതെ കുട്ടി ക്ലാസിൽ ഇരുന്നത്. അധ്യാപകര്‍ക്ക് ചെരിപ്പിടാം. ക്ലാസ് അടിച്ചുവൃത്തിയാക്കുന്നത് കുട്ടികൾ തന്നെയണ്. മൂത്രപ്പുര വൃത്തിയാക്കാന്‍പോലും ഒരാളില്ല. നാലാം ക്ലാസിൽ പാമ്പുകടിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിച്ചവർക്കു പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് അധ്യാപനം. ഇനിയൊരിക്കലും ഒരു കുട്ടിക്കും ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടാവണം' രോഷവും കരച്ചിലുമടക്കിപ്പിടിച്ച് ചില രക്ഷിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂളിൽ മിടുക്കിയും അല്പം വികൃതിയുമായിരുന്ന ഷെഹ് ലയെ അറിയാത്തവൽ കുറവാണ്. അവസാനമായി ഒരുനോട്ടം കാണാൻ വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിതുമ്പുന്നതും കലങ്ങിമറിഞ്ഞ മനസ്സുമായി തിരിച്ചുപോകുന്നതും കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതിലുമപ്പുറമായിരുന്നു. പ്രിയ ശിഷ്യയുടെ അകാല മരണത്തിന്റെ ആഘാതം സഹിക്കാനാവാതെ ചില അധ്യാപകരും തളര്‍ന്നുപോയി.

ഷെഹ് ല വീടിനരികില്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ റോസാ ചെടികള്‍ മുഴുവന്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ചെടി നട്ടുവളര്‍ത്തുന്നതും പൂവുണ്ടാകുന്നതും അവള്‍ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന് മാതൃസഹോദരി ഫസ്‌ന ഓര്‍ക്കുന്നു. ഇത്താത്തയുടെ ശരീരം കബറടക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോയപ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമൊപ്പം ഒന്നാംക്ലാസുകാരി അമീഗ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. അടുത്തനിമിഷം കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം കളിക്കാനിറങ്ങി.

സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവള് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്താത്ത എവിടെയോ പോയതാണെന്ന ഭാവമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞുമുഖത്ത്. തറവാട്ടിനടുത്ത് പുതുതായി പണിത വീട്ടില്‍നിന്ന് ഷെഹ് ല പടിയിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇത്താത്തയുണ്ടാക്കിയ പൂവുകള്‍ പറിച്ച് ഉപ്പക്കായി 'സര്‍പ്രൈസ് ബൊക്ക' തയ്യാറാക്കുന്ന തരക്കിലായിരുന്നു മൂന്നുവയസ്സുകാരന്‍ അനിയനൊപ്പം അമീഗ.

