ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍നിന്നു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ ജനുവരി 31ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി.

ശബരിമല വിഷയത്തിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിയിലെ തീരുമാനത്തിനു ശേഷമേ ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കാവൂയെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഈ ഹര്‍ജിയിലെയും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ ആവശ്യം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു.

തിരുവിതാംകൂര്‍, കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളിലെ പ്രസിഡന്റിനെയും, അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും, നിയമസഭയിലെ ഹിന്ദു അംഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള അധികാരം റദ്ദാക്കണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബി ജെ പി നേതാവായ സുബ്രഹ്മണ്യം സ്വാമിയും ടി ജി മോഹന്‍ദാസും ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

എന്നാല്‍ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഇടപെടാറില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം ഫയല്‍ ചെയ്തു.ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും അല്ലാതെയും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ള വരുമാനം സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന ഹര്‍ജിക്കാരുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സത്യവാങ് മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ദൈനംദിന പൂജകളും മറ്റും മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ സഹായം വേണമെന്ന് വിശ്വാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇവ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴില്‍ ആക്കിയതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: plea in connection with devaswom board's control over temple will consider on january 31st