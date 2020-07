തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാറന്റീന്‍, ഫസ്റ്റ്‌ലൈന്‍ ട്രീന്‍മെന്റ് സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക ചെലവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ട്രഷറിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.വൈകിട്ടത്തെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രണ്ട് ഗഡു പ്ലാന്‍ ഫണ്ടാണ് നല്‍കി കഴിഞ്ഞത്. മൂന്നാം ഗഡു അടുത്തയാഴ്ച അനുവദിക്കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാറന്റീന്‍, റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീന്‍, ആശുപത്രികള്‍ക്കുള്ള അധിക സഹായം, ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ കമ്മ്യൂണി കിച്ചന്‍ നടത്തിപ്പ് എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഡിപിസിയുടെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ട്രഷറിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഡിപിസികള്‍ ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍ സാധൂകരിച്ചാല്‍ മതിയാവും. ഇത്തരത്തില്‍ പദ്ധതികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന പണത്തില്‍ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് അനുവദനീയമായ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള തുക ജില്ലാ കളക്‌ടറില്‍ നിന്നും റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്റായി അനുവദിക്കും. ഇതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള പണം പ്ലാന്‍ ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി അധികമായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്", മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമായ അധിക പണം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ജില്ല കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

"ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമായ അധിക പണം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ജില്ല കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിക്കാന്‍ സിഎംഡിആര്‍എഫില്‍ നിന്ന് അവര്‍ക്ക് അധിക പണം ലഭ്യമാക്കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ മുടങ്ങാന്‍ പാടില്ല. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതനുസരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്വസ്വലതയോടെ മുന്നോട്ടുപോവണം".

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നേതൃത്വപരമായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ സൗകര്യങ്ങളും ഏകോപനവും ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സേവനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

content highlights: Pinarayi Vijayan press meet on giving more funds to Panchayaths