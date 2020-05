തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ എല്ലാവരും സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിന്നപ്പോള്‍ ചിലര്‍ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യം വെച്ച പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെലവ്‌ വര്‍ധിച്ചതും വരവ് കുറഞ്ഞതും സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതായും കേന്ദ്രസഹായം അനിവാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളോട് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ വിഷയങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ച്‌ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദൈദംദിന സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സിപിഎം പ്രചരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

കോവിഡ് 19നെതിരായ ലോക്കഡൗണില്‍ ജനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് പൂര്‍ണ്ണമായി സഹകരിച്ചു. ചെലവ്‌ വര്‍ധിക്കുകയും വരവ് ശോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രയാസത്തിലാകും. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാറ്റിവെക്കുന്നതടക്കമുള്ള തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തത്. എന്നാല്‍ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു താത്പര്യം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയ താതപര്യം കൊണ്ട് ചിലര്‍ക്ക് കഴിയാത്ത് സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി', മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്. കോവിഡ് 19ന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സര്‍ക്കാരിന് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നമ്മുടെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോവുന്നതിന് സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്‌.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സജീവമായ സഹായം സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

