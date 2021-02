കൊച്ചി: ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി.എസ്.സി. റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്സ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പില്‍ സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരാരും സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ വേണ്ടി നില്‍ക്കുന്നവരല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. രണ്ട് മാസം മാത്രം ഇനി ആയുസുള്ള സര്‍ക്കാരിനെ ആര് അട്ടിമറിക്കാനാണ്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഈ സര്‍ക്കാരിനെ ജനങ്ങള്‍ തന്നെ അട്ടിമറിച്ചോളുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

സമരങ്ങളോട് നരേന്ദ്രമോദി കാണിക്കുന്ന അതേ സമീപനം പിണറായി വിജയന്‍ കാണിക്കരുത്. ഇവിടെ സമരജീവികള്‍ ഇല്ല. ജീവിക്കാന്‍ ഒരു തൊഴിലിലിന് വേണ്ടി എല്ലാ വാതിലുകളിലും മുട്ടിയ ശേഷമാണ് റാങ്ക് ഹോള്‍ഡര്‍മാര്‍ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സമരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. മന്ത്രിമാര്‍ നിരന്തരമായി സമരരംഗത്തുളള യുവാക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയുമാണ്. രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കൊണ്ട് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന കെ.എസ്.യുക്കാരും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാരുമാണ് എന്നുള്ള ഭാഷ്യം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു സര്‍ക്കാരും നടത്താത്ത പിന്‍വാതില്‍, താല്‍ക്കാലിക, കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി നിയമനങ്ങളാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നത്. അനധികൃത നിയമനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം. മന്ത്രിമാരുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഓഫീസുകളില്‍ സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേന ജോലിക്ക് കയറിയവരെയെല്ലാം പിരിച്ചുവിടുകയും വേണം.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പി.എസ്.സിക്ക് വിട്ടത് ആന്റണി സര്‍ക്കാരായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നിത്തല അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ബോധപൂര്‍വ്വമായ നീക്കം നടക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അനധികൃതമായി നടന്ന നിയമനങ്ങളെല്ലാം പുനപരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ പെട്രോള്‍ വില 90 രൂപ കടന്നിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ചേര്‍ന്ന് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം മാത്രം ചുമത്തുന്നത് 32.03% നികുതിയാണ്. പെട്രോള്‍ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നികുതി വിഹിതവും കൂടുകയാണ്. ജനങ്ങളോട് ആത്മാര്‍ത്ഥയുണ്ടെങ്കില്‍ അധിക നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിതശതമാനം വേണ്ടെന്ന് വയ്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Pinarayi govt made backdoor appointments for its own people says Ramesh Chennithala