അടൂർ: മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടറിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഇടിച്ചു കയറി ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനൻ മരിച്ചു. മുണ്ടപ്പള്ളി അമ്മുമ്മപാറ പുത്തൻ വിള മേലേതിൽ പീറ്ററുടെയും പെണ്ണമ്മയുടെയും മകൻ ജോൺ പീറ്റർ (33) ആണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ എം.സി റോഡിൽ അരമനപടിക്ക് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം.

പരിക്കേറ്റ ജോൺ പീറ്ററെ ഉടൻ തന്നെ അടൂർ ഗവ.ജനറലാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. അടൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും പന്തളം ഭാഗത്തേക്ക് പോയ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പീറ്റർ റോഡരികിൽ മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിട്ട് ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ പീറ്ററിനെ ഇടിച്ച ശേഷം സമീപത്തെ പുരയിടത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. കാർ ഡ്രൈവർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

