തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇന്ധവില ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശനിയാഴ്ച പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 36 പൈസ കൂടി 104.19 രൂപയും ഡീസലിന് 41 പൈസ കൂടി 97.16 രൂപയുമായി. ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ഇന്ധന വിലയാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയില്‍ വില കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

ഡൽഹിയിലും ഇന്ധനവില സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡില്‍ എത്തി. ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 25 പൈസ കൂടി 102.14 രൂപയും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 30 പൈസ കൂടി 90.47 രൂപയും ആയി. മുംബൈയില്‍ പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 108.19 രൂപയും ഡീസലിന് 98.16 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.

കേരളത്തില്‍ ഇന്ധന വില

തിരുവനന്തപുരം: പെട്രോള്‍ - 104.19, ഡീസല്‍ - 97.16

എറണാകുളം: പെട്രോള്‍ - 102.32, ഡീസല്‍ - 95.41

കോഴിക്കോട്: പെട്രോള്‍ - 103, ഡീസല്‍ - 96.07

മെട്രോ നഗരങ്ങള്‍

ഡല്‍ഹി: പെട്രോള്‍ - 102.14, ഡീസല്‍ - 90.47

മുംബൈ: പെട്രോള്‍ - 108.19, ഡീസല്‍ - 98.16

ചെന്നൈ: പെട്രോള്‍ - 99.80, ഡീസല്‍ - 95.02

കൊല്‍ക്കത്ത: പെട്രോള്‍ - 102.77, ഡീസല്‍ - 93.27

Content Highlights: Petrol, Diesel price gets into all time high rates in the country