ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ മലയോര ഹൈവെയുടെ റൂട്ട് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ അബ്ദുല്‍ നസീര്‍, കൃഷ്ണ മുരാരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത്.

മലയോര ഹൈവേയുടെ റൂട്ട് തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മലയോരമേഖലയിലൂടെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടന്‍കണ്ടത്ത് ഉള്‍പ്പടെയുളള ഹര്‍ജിക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പീച്ചി ഡാം റോഡിലൂടെയും മണ്ണുത്തി - വടക്കഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിലൂടെയുമാണ് നിര്‍ദിഷ്ട മലയോരഹൈവേ കടന്നുപോകുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് മാറ്റി വഴക്കുമ്പാറ, വിലങ്ങന്നൂര്‍, പീച്ചി, പട്ടിലുംകുഴി, പുത്തൂര്‍ വഴി, വെറ്റിലപ്പാറയിലൂടെ ഹൈവേ കടന്നുപോകണമെന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ദേശീയപാതയെ സംസ്ഥാനം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന മലയോര പാതയുടെ ഭാഗമാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലൂടെ പാത പണിതാല്‍ എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ലഭിക്കാമെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ മുഹമ്മദ് സാദിഖ് മുഖേനെ ഫയല്‍ ചെയ്ത ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മലയോര ഹൈവേയുടെ റൂട്ട് മാറ്റാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും റൂട്ട് മാറ്റിയാല്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് താമസം വരുമെന്നും ചെലവ് കൂടുമെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട്.

