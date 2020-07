കൊച്ചി: കോവിഡ് കാലത്ത് സമരങ്ങള്‍ നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി. സമരങ്ങള്‍ രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നും അതിനാല്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുള്ള സമരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കോടതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ വന്നെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണ്‍ ആയി തുടരുകയാണ്. സമൂഹവ്യാപനത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലമേഖലകളിലുമുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുന്നു. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നു. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ സമരം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. പലയിടത്തും സമരക്കാരും പോലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ഇത് രോഗവ്യാപനത്തിന് സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരം സമരങ്ങള്‍ നിരോധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ ആ പാര്‍ട്ടികളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കണം എന്നാണ് ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ജോണ്‍ ജോണിയര്‍, ഡോ. പ്രവീണ്‍ പൈ, സിഐ സജീവ് ഇ നായര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. റിട്ട് ഹര്‍ജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

Content Highlights: Petition in Kerala High Court demanding Ban on Strikes during Covid period