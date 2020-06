പെരുമ്പാവൂർ: കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് കോവിഡ് രോ​ഗിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കനത്ത ജാ​ഗ്രതയിൽ. കോവിഡ് രോ​ഗിയോടൊപ്പം ഒരുമാസമായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞതായി പ്രതികൾ പോലീസ് പിടിയിലായതിന് പിന്നാലെ മൊഴി നല്‍കി. തുടർന്നാണ് നടപടി.

പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ഉണ്ണി മം​ഗലാപുരത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ബുധനാഴ്ച പിടിയിലായ രണ്ട് പ്രതികളാണ് കോവിഡ് രോ​ഗിക്കൊപ്പം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞതായി മൊഴി നൽകിയത്. തുടർന്ന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സമയത്ത് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരേയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. നിലവിൽ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക്‌ മറ്റാരേയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അ​ഗ്നിശമന സേനയെത്തി സ്റ്റേഷൻ അണുവിമുക്തമാക്കി.

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതികളുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷമേ മറ്റ് നടപടികളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

