കൊച്ചി: സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികളെ ജയിലിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ കസ്റ്റംസിന് അനുമതി. കെ.ടി റമീസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെയാണ് വിയ്യൂര്‍ ജയിലിലെത്തി കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുക. ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

മറ്റു പ്രതികളായ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, അംജത് അലി, സെയ്തലവി, അബ്ദു പി പി ഹംസത്ത്, അബ്ദുല്‍ സലാം എന്നിവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യും.

