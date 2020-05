തൃശ്ശൂര്‍: മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വന്നവര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് തൃശൂരിലെ ഒരു ഫ്‌ളാറ്റില്‍ താമസിക്കുന്നതായി പരാതി. റെഡ്‌സോണില്‍ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്‌ളാറ്റിന് മുന്നില്‍ ബി.ജെ.പി. പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.

തൃശ്ശൂര്‍ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന് സമീപത്തുള്ള 13 കുടുംബങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന ഫ്‌ളാറ്റിലാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് വന്ന ഏഴുപേര്‍ താമസിക്കുന്നത്. ഏഴുപേരും വന്നത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ റെഡ്‌സോണില്‍ നിന്നാണ്. അവര്‍ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് പരാതി. ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്നുപേര്‍ എത്തി. പിന്നീട് നാലുപേര്‍ കൂടി എത്തുകയുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടറെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കളക്ടര്‍ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ബിജെപി പറയുന്നു.

ഇത് കളക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചയാണെന്നും ഇവരെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുകയോ, ക്വാറന്റീന്‍ നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് ബിജെപി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: people who came from Tamil Nadu redzone live in flat violating health instructions