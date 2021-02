ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യക്തികളുടെ ചിന്തകളുടെ പേരില്‍ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങള്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ജനങ്ങള്‍ക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സല്‍പേരിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ദിഷ രവിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടപടിയെ പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പുതുച്ചേരിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായുള്ള സംവാദത്തിനിടെയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.

നിങ്ങള്‍ രാജ്യത്തെ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ജനങ്ങളെ ഭീഷണപ്പെടുത്തുകയും അവരെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സല്‍പേരിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ഇതു പറയുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഞാന്‍ ചിലപ്പോള്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം - രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ഗ്രെറ്റ ത്യുന്‍ബെ നടത്തിയ ട്വീറ്റിലുള്ള ടൂള്‍കിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരില്‍ ദിഷ രവിയെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്രിമിനല്‍ ഗൂഡാലോചന, രാജ്യദ്രോഹം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയായിരുന്നു കേസെടുത്തത്. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലെ ചെങ്കോട്ടയിലെ അക്രമങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി നടത്തിയ ഗൂഡാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നെന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസ് എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു.

