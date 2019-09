കൊച്ചി: തകര്‍ന്ന റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്താതിന്റെ പേരില്‍ നടുറോഡില്‍ സദ്യ വിളമ്പി പ്രതിഷേധം. ഉത്രാട നാളില്‍ ഐഎന്‍ടിയുസി നായരമ്പലം മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയാണ് വ്യത്യസ്ത പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. നെടുങ്ങാട് ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും ശോചീനിയാവസ്ഥയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു നടുറോഡില്‍ സദ്യ വിളമ്പിയത്.

മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് സത്യന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമരം നായരമ്പലം പഞ്ചായത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജോബി വര്‍ഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെര്‍ബര്‍ട്ട് പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടികള്‍ വാഗ്ദാനം നല്‍കുന്നതല്ലാതെ യാതൊരു നടപടിയും എംഎല്‍എയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്ന് ജോബി വര്‍ഗ്ഗീസ് പറഞ്ഞു.

