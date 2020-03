മലപ്പുറം: വ്യാഴാഴ്ച കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച കണ്ണൂര്‍ ജില്ലക്കാരനൊപ്പം വിമാനത്തില്‍ യാത്രചെയ്തവരെ നിരീക്ഷിക്കും. മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിന് എസ്.ജി. 54 സ്‌പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനത്തില്‍ ദുബായില്‍നിന്ന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇയാള്‍ എത്തിയത്.

ഈ വിമാനത്തിലെ മറ്റു യാത്രക്കാരെ തിരയുകയാണെന്ന് മലപ്പുറം കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. രോഗലക്ഷണമുള്ളവര്‍ അടിയന്തരമായി ജില്ലയിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമില്‍ ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 0483 2737858, 2737857.

