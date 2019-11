കൊച്ചി: കളമശ്ശേരി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്ലാത്ത ട്രാക്കില്‍ പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തി ആളെ കയറ്റിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു. വൃദ്ധരും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്‍ ട്രാക്കില്‍ നിന്നാണ് ട്രെയിനില്‍ കയറിയത്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അപ്പോള്‍ ഒരു ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പ്ളാറ്റ് ഫോമില്ലാത്ത ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയത്.

നാല് ട്രാക്കുകളുള്ള കളമശേരി റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയത്. എറണാകുളം ഷൊര്‍ണൂര്‍ പാസഞ്ചറാണ് (56364) ട്രാക്കില്‍ നിര്‍ത്തിയത്. ഇത് യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്ലാത്തതിനാല്‍ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റാന്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പലരും ട്രെയിനില്‍ കയറിയത്.

കളമശേരിയില്‍ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മാത്രമേയുള്ളൂ. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം ട്രെയിന്‍ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലായിരിക്കും നിര്‍ത്തുക എന്ന് നേരത്തേ അനൗണ്‍സ് ചെയ്തിരുന്നു. അതോടെ യാത്രക്കാര്‍ നേരത്തേ ട്രാക്കില്‍ ഇറങ്ങി നില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് യാത്രക്കാരുടെ സമീപത്തെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കോഴിക്കോട് - തിരുവനന്തപുരം ജനശദാബ്ധി എക്‌സ്പ്രസ് വേഗത്തില്‍ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ നിര്‍ത്തിയ ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിന്‍ എടുത്തു മാറ്റാന്‍ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമുണ്ടായതാണ് യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് ട്രെയിന്‍ ട്രാക്കില്‍ നിര്‍ത്താന്‍ കാരണമെന്ന് റെയില്‍വേ ഏരിയാ മാനേജര്‍ നിതിന്‍ റോബര്‍ട്ട് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ വിവരം യാത്രക്കാരെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തിരക്കേറിയ ട്രാക്കില്‍ നിര്‍ത്തി ട്രെയിനില്‍ ആളെക്കയറ്റിയത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്. യാത്രക്കാര്‍ ട്രാക്കില്‍ കയറുന്നതും പാളം മുറിച്ചു കടക്കുന്നതും പിഴയീടാക്കുന്ന കുറ്റമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയില്‍വേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരമൊരു വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത്.

