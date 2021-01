കോഴിക്കോട്: എന്‍സിപിയെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപ്പക്കാര്‍ ജനപ്രതിനിധികളായി വന്നില്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി ഇല്ലാതാവുമെന്ന് എന്‍സിപി നേതാവ് ടി.പി പീതാംബരന്‍ മാസ്റ്റര്‍. പുതുതലമുറ വരണമെന്നാണ് ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുതിയ ആളുകളെ ജനം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവസരം നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ പാര്‍ട്ടി അണികളില്‍ പുതിയ ആളുകളെ മത്സരിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യം പ്രവര്‍ത്തകരിലുണ്ട്‌. രണ്ടാം നിര വളര്‍ത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നിലനില്‍പിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. ഒരാള്‍ എല്ലാകാലത്തും എംഎല്‍എയും മന്ത്രിയുമായി തുടരരുത് എന്നൊരു വികാരം പാര്‍ട്ടി അണികളിലുണ്ട്. എന്‍സിപിയില്‍ പാലാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം മുറുകുന്നതിനിടയിലാണ് പീതാംബരന്‍ മാഷിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. ശശീന്ദ്രന് മത്സരിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയത് എ.സി ഷണ്‍മുഖദാസാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത്‌. എ.കെ ശശീന്ദ്രന് പകരം പുതിയ ഒരാള്‍ വരണമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കിയില്ല

പാര്‍ട്ടി കുറേ നാളുകളായി മത്സരിച്ചുവരുന്ന നാല് സീറ്റുകളില്‍ തന്നെ ഇത്തവണയും മത്സരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ അഭിപ്രായം. സിറ്റിങ് സീറ്റായ നാല് സീറ്റ് പാലായും എലത്തൂരും കുട്ടനാടും കോട്ടയ്ക്കലും ഇത്തവണയും മത്സരിക്കം. സീറ്റു വെച്ചുമാറുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആരും അങ്ങനെ ഒരു നിര്‍ദേശം വച്ചിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലല്ലോ. എന്‍സിപി മാത്രം എന്തിന് സീറ്റ് മാറണം.

പാലായില്‍ കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി കാപ്പന്റെയും കൂടി നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടന നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കെ.എം മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഒടുവില്‍ വിജയിച്ചത്. 20 വര്‍ഷം അധ്വാനിച്ച് വിജയം ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ആ സീറ്റിനെ പറ്റി തര്‍ക്കമുണ്ടാകുന്ന യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ക്രെഡിറ്റാണ് കോട്ടയത്തുണ്ടായ വിജയം. അല്ലാതെ ജോസ് കെ മാണിക്ക് കൊടുക്കുന്നതില്‍ യാതൊരു അര്‍ഥവുമില്ല. കോട്ടയത്ത് കുറച്ച് സീറ്റ് കൂടുതല്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാലാ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പവാര്‍ജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഘടകകക്ഷികളെ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാല്‍ തുടര്‍ഭരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

