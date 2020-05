കോഴിക്കോട്: പന്തീരാങ്കാവ് യു.എ.പി.എ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ കൂടി എന്‍.ഐ.എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വയനാട് സ്വദേശികളായ ദ്വിജിത്ത്, എല്‍ദോ വില്‍സണ്‍, കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അഭിലാഷ് പടച്ചേരി എന്നിവരെയാണ് കൊച്ചി എന്‍.ഐ.എ യൂണിറ്റ് ഡി.വൈ.എസ്.പി വിജിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വൈകുന്നേരത്തോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍,പെന്‍ഡ്രൈവ് ചില പുസ്തകങ്ങള്‍ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മുതലായിരുന്നു എന്‍.ഐ.എ രണ്ട് സംഘങ്ങളായി ഇവര്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ദ്വിജിത്തും എല്‍ദോയും താമസിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ചെറുകുളത്തൂരിലെ പരിയങ്ങാട് ഭാഗത്തും അഭിലാഷ് താമസിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനടുത്തുള്ള ഇരിങ്ങാടന്‍ പള്ളിയിലെ വാടക വീട്ടിലുമായിരുന്നു പരിശോധന. കൂടുതല്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവ് യു.എ.പി.എ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അലന്‍, താഹ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൂന്ന് പേരേയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നാണ് എന്‍.ഐ.എ സംഘം നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

വയനാട്ടില്‍ പോലീസ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ച മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട്ടെ സി.പി ജലീലിന്റെ വീട്ടിലും തറവാട്ട് വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ചില രേഖകളും മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും, പോസ്റ്ററുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അലന്‍, താഹ കേസില്‍ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് എന്‍.ഐ.എ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. പ്രതികളായ അലന്‍ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫസല്‍, സി പി ഉസ്മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ യു.എ.പി.എയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് കുറ്റപത്രം.

അലന്‍ ഷുഹൈബാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി, താഹാ ഫസല്‍ രണ്ടാം പ്രതിയും സി പി ഉസ്മാന്‍ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. മൂന്നാം പ്രതി ഉസ്മാന്‍ ഒളിവിലാണെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു. മൂന്നു പ്രതികളും നിരോധിത സംഘടനയായ സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും കുറ്റപത്രത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമം 120 ബി, യു.എ.പി.എ-13,38,39 വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത്. ഗൂഡാലോചന, നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം, നിരോധിത സംഘടനയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു, അന്യായമായി സംഘംചേരല്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍.

Content Highlights:NIA Raid In Kozhikode In Relation With Pantheerankavu UAPA Case