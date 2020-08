പന്തളം: ശാരീരികമായ അവശതകള്‍ അനുഭവിച്ച വൃദ്ധയെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പന്തളം ജനമൈത്രി പോലീസ്. പന്തളം പൂഴിക്കാട് സ്വദേശിയായ തങ്കമ്മയെയാണ്(85) ജനമൈത്രി പോലീസ് സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

തങ്കമ്മയുടെ രണ്ട് മക്കള്‍ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചുമക്കളോടൊപ്പമായിരുന്നു തങ്കമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഒരു വര്‍ഷത്തിന് മുന്‍പ് ഭാഗികമായി നശിക്കുകയും ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ പൂര്‍ണമായി തകരുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ മറ്റൊരു മകളോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം. എന്നാല്‍ കാഴ്ചശക്തിക്കുറവും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന തങ്കമ്മയെ ജനമൈത്രി പോലീസ് കണ്ടെത്തുമ്പോള്‍ ടാര്‍പോളിന്‍ വലിച്ചുകെട്ടിയ ഷെഡ്ഡില്‍ ആയിരുന്നു താമസം.

തുടർന്ന് ജനമൈത്രി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്കമ്മയെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളണിയിച്ച് അവിടെ നിന്നും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

പന്തളം ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ എസ് എച്ച് ഒ ശ്രീകുമാറിന് ലഭിച്ച വാട്‌സ്ആപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെയും വിവരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്കമ്മയെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസര്‍മാരായ അമീഷ്, സുബീക്ക് റഹീം എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഓമല്ലൂര്‍ നൂര്‍ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വാന്തനം ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

തങ്കമ്മയെ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിക്കുകയുമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ.

