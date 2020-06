കൊച്ചി: മംഗലാപുരത്ത് നിന്നെത്തിയ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കിയില്ലെന്ന് പരാതി. കൊച്ചി ഉദയം പേരൂരിലാണ് സംഭവം. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഇടപെട്ട് വിദ്യാര്‍ഥിയെ തൃപ്പൂണിത്തുറ ആയുര്‍വേദ കോളേജില്‍ ക്വാറന്റീനിലാക്കുകയായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് രണ്ടാം വര്‍ഷ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥി എറണാകുളം സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ് വരെ ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ പിന്നീട് സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥി ക്വാറന്റീന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലും അവിടെ നിന്ന് പഞ്ചായത്തിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു.

നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്‍പ് തന്നെ വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീനിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പെയ്ഡ് ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും മാതാപിതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, നിലവില്‍ പെയ്ഡ് ക്വാറന്റീന്‍ സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

