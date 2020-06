തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് പഞ്ചായത്ത്‌ തലത്തില്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. ജില്ലയിൽ എംഎല്‍എ മാരും, മന്ത്രിമാരും, കല്യാണം, മരണം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് വിട്ടു നില്‍ക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ തീരുമാനമായെന്നും കടകംപള്ളി അറിയിച്ചു.

ജില്ലയിലെ എംഎല്‍എമാര്‍, കളക്ടര്‍, ഡിഎംഒ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭാവിയില്‍ എടുക്കേണ്ട കര്‍ശനനടപടികളും യോഗം നിശ്ചയിച്ചു.

"പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീൻ സെന്ററെങ്കിലും തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പ്രത്യേക മുറി ഉള്ള വീടുകള്‍ക്ക് റൂം ക്വാറന്റീൻ ആണ് നിലവില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന രീതി. മുറി സ്വന്തമായി എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ഒരുക്കണം എന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

കോവിഡ് കാലത്ത് മക്കളുടെയോ അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങളുടെയോ വിവാഹ മരണ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ചടങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് മന്ത്രിമാരും എംഎല്‍എമാരും വിട്ടു നില്‍ക്കണമെന്നും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്", കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഓട്ടോയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ ഓട്ടോയുടെ നമ്പറും ഡ്രൈവറുടെ പേരും കയറുന്നവര്‍ കുറിച്ചെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു. ടാക്‌സി യൂബര്‍ എന്നിവയില്‍ കയറുമ്പോഴും പേരും നമ്പര്‍ വിവരങ്ങളും കുറിച്ചെടുക്കണം. സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായവരെ എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യാപനം തടയാനാണിത്.

പത്ത് പേരില്‍ അധികം ആളുകളുള്ള സമരങ്ങള്‍ സംഘിപ്പിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇത് കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിനോടും നിര്‍ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, ജനറല്‍, താലൂക്ക് ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അനിയന്ത്രിതമായി സന്ദര്‍ശകര്‍ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദര്‍ശകരെ വിലക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

ഒരു രോഗിയോടൊപ്പം ഒരാള്‍ അല്ലാത ബന്ധുക്കളുടെയും മറ്റും സന്ദര്‍ശനം ആശുപത്രികളില്‍ കര്‍ശനമായി നിരോധിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

