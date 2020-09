ചെങ്ങന്നൂര്‍: ചെങ്ങന്നൂര്‍ കാരയ്ക്കാട്ട് എംസി റോഡരികിലെ വിഗ്രഹനിര്‍മാണ ശാലയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന സംഘം പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം കവര്‍ന്നെന്നുവെന്ന് പരാതി. ചെങ്ങന്നൂര്‍ തട്ടാ വിളയില്‍ മഹേഷ് പണിക്കര്‍ , പ്രകാശ് പണിക്കര്‍ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പണിക്കേഴ്‌സ് ഗ്രാനൈറ്റ്‌സിലാണ് സംഭവം.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് സംഭവമെന്നാണ് വിവരം. 60 കിലോ ഭാരമുള്ള പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹമാണ് കവര്‍ന്നതെന്നാണ് സ്ഥാപന ഉടമകള്‍ പറയുന്നത്. ലണ്ടനിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി നിര്‍മ്മിച്ചതായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികളിലൊരാള്‍ പ്രദേശവാസിയെ മര്‍ദ്ദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്‌നം തുടങ്ങുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദനമേറ്റയാള്‍ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒട്ടേറെ ബൈക്കുകളിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഇയാള്‍ മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. അതിനാല്‍ തൊഴില്‍ തര്‍ക്കമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.

സംഭവത്തില്‍ ആറ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. തൊഴിലാളികളെ ചെങ്ങന്നൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം സ്ഥാപനത്തിലെ സിസിടി ക്യാമറ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ പോലീസ് സമീപത്തുള്ള ക്യാമറകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.

വിഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും മൊഴികളില്‍ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ് പരാതിക്കാര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ നഷ്ടം ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും 60 കിലോ ഭാരമുള്ള വിഗ്രഹം ബൈക്കില്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

Content Highlights: According to the complainants, the loss was Rs 2 crore