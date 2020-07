കണ്ണൂര്‍: പാലത്തായിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐയും മുസ്ലീംലീഗും പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി സി.പി.എം. നേതാവ് പി. ജയരാജന്‍. കുട്ടി ചൈല്‍ഡ് ലൈനിലും പോലീസിനും നല്‍കിയ മൊഴിയും കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ മൊഴിയും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തില്‍ മൊഴി നല്‍കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'സംഭവം നടക്കുന്നത് ജനുവരി മാസത്തിലാണ്. മാര്‍ച്ച് 17-ാം തിയതിയാണ് പാനൂര് പോലീസില്‍ പരാതിയെത്തുന്നത്. പോലീസ് അന്നുതന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയിതിരുന്നു. ചൈല്‍ഡ് ലൈനില്‍ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കുട്ടിയുടെ മൊഴി ചൈല്‍ഡ് ലൈനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടിടത്തും കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് മട്ടന്നൂര്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിയില്‍ തീയതികള്‍ എങ്ങനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ.് ഇവിടെയാണ് ആരാണ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ട വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഉപദേശം കൊടുത്തതെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നത്.

കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പരാതികൊടുക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നല്‍കിയത് തങ്ങളാണെന്നും എസ്ഡിപിഐയുടെ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു വീഡിയോ സംഭാഷണം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതില്‍ മട്ടന്നൂര്‍ കോടതിയില്‍ മൊഴികൊടുക്കാന്‍ പോകുമ്പോഴും മട്ടന്നൂരിലെ എസ്.ഡി.പി.ഐയ്ക്കാരെ തങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേസിനെ ഇത്തകമൊരു പ്രയാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ആര്‍ക്കാണ് പങ്കെന്ന് എസ്.ഡി.പി.ഐ. പറയണം.' ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രതിയെ അറസ്‌ററ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്.ഡി.പി.ഐ. സമരം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ പ്രതിയുമായും സംഘപരിവാര്‍ നേതാവുമായിട്ടും ചര്‍ച്ച ചെയ്തു എന്ന കാര്യവും ജയരാജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതില്‍ നിന്നും ആരാണ് ആര്‍.എസ്.എസുമായി അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും സി.പി.എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആര്‍.എസ്.എസുമായി യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ വിശേഷിച്ച് പാനൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഒട്ടേറെ സഖാക്കളുടെ ജീവാര്‍പ്പണത്തിലൂടെയാണ് സംഘപരിവാര ശക്തികള്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടം സിപിഎം നടത്തിയത്. അതാണ് കേരളത്തിന്റെയും കണ്ണൂരിന്റെയും പാനൂരിന്‌റെയും ചരിത്രം.അങ്ങനെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച അനുഭവങ്ങളുള്ള നാട്ടില്‍ എങ്ങനെയാണ് സിപിഎമ്മിന് ആര്‍എസ്എസുമായി ചേര്‍ന്ന് പതിനൊന്നുവയസ്സുളള ഒരു കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുക-അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

പാലത്തായി കേസില്‍ സി.പി.എമ്മിനെതിരായി നടക്കുന്ന അപവാദപ്രചാരണങ്ങള്‍ വരുന്ന പഞ്ചായത്ത്-മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാലുവോട്ടുകിട്ടുമോ എന്ന സങ്കുചിതമായ രാഷട്രീയ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടിയുളള ഹീനമായ ശ്രമമാണെന്ന് ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. പ്രതിക്ക് തലശ്ശേരി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മറുഭാഗത്ത് ലീഗ്, എസ്.ഡി.പി.ഐ., മൗദൂദിസ്റ്റുകള്‍ ആരോപിച്ചത് ഇത് പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണെന്നാണ്. തിടുക്കത്തില്‍ പഴുതുകളുളള കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ പ്രതിരക്ഷപ്പെടുമെന്നിരിക്കേ ധൃതിപിടിച്ച് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിക്ക് നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട ശിക്ഷയെന്താണോ അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനാണ് പോലീസ് സംവിധാനം പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയാണ് സിപിഎം എല്ലാക്കാലത്തും നല്‍കുന്നതെന്നും ജയരാജന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

