തിരുവനന്തപുരം: പാനൂര്‍ പാലത്തായില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ റിമാന്‍ഡിലായ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാനിടയായ സംഭവം വളരെ ഗൗരവപൂര്‍വം സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തില്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി.

ഇത്തരമൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യഗസ്ഥര്‍ക്ക് വേണ്ടവിധം കൈകാര്യംചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കണം. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസേറ്റെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് നടപടികള്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കാണുന്നത്.

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഒരു കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടല്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചില വിവരങ്ങള്‍ കൂടി ലഭിച്ച ശേഷം പോക്‌സോ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചതായാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രതിക്ക് ജാമ്യംകിട്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇതില്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തോ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തോ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

പാനൂര്‍ പാലത്തായില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ റിമാന്‍ഡിലായ അധ്യാപകന് തലശ്ശേരി അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി (രണ്ട്)യാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ബി.ജെ.പി. പ്രാദേശികനേതാവ് കൂടിയായ കടവത്തൂര്‍ മുണ്ടത്തോട്ടെ കുറുങ്ങാട്ട് കുനിയില്‍ കെ. പദ്മരാജനാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. പ്രതിക്കെതിരെ പോക്‌സോ ചുമത്താത്തതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയര്‍ന്നുവരുന്നത്.

