തിരുവനന്തപുരം: പാലാ സീറ്റ് വിഷയത്തില്‍ മാണി സി.കാപ്പന്‍ മുന്നണി വിടുമെന്നുളള പ്രചാരണത്തെ നിഷേധിച്ച് മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍. എല്‍.ഡി.എഫില്‍ വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഘടകകക്ഷിയാണ് എന്‍.സി.പിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാണി.സി.കാപ്പന്‍ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകുമെന്നുളളത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി അത്തരമൊരു ചര്‍ച്ചയും പാര്‍ട്ടിയിലോ മുന്നണിക്കകത്തോ വ്യക്തിപരമായോ നടന്നിട്ടില്ലന്നെും വ്യക്തമാക്കി. പാലാ സീറ്റ് എല്‍ഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്‌ അദ്ദേഹത്തിന് തരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഡിമാന്‍ഡാണ്. എന്‍സിപി എല്‍ഡിഎഫില്‍ വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഘടക കക്ഷിയാണ്. പാലാ സീറ്റ് എല്‍സിപിക്ക് വേണം എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് തര്‍ക്ക വിഷയമേ അല്ല. ശശീന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മകിച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം എല്‍ഡിഎഫില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പാലാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി വീണ്ടും വിവാദം പുകയുന്നത്. പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് വീണ്ടും മാണി സി കാപ്പന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന പിതാംബരന്‍ മാഷും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി

