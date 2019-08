തിരുവനന്തപുരം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എന്‍.സി.പി. നേതാവ് മാണി സി. കാപ്പന്‍ മത്സരിക്കും. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ തോമസ് ചാണ്ടിയാണ് തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന എല്‍.ഡി.എഫ്. യോഗവും മാണി സി. കാപ്പന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

പാര്‍ട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് മാണി സി. കാപ്പനെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് തോമസ് ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്‍.സി.പി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ ഒരു എതിരഭിപ്രായവുമുണ്ടായില്ല. പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനം എല്‍.ഡി.എഫും അംഗീകരിച്ചു. പാര്‍ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറും സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തിന് അംഗീകാരം നല്‍കിയെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 31 ശനിയാഴ്ച മാണി സി. കാപ്പന്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി അറിയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബര്‍ നാലിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കെ.എം. മാണിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞതവണ നാലായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകള്‍ മാത്രമാക്കിയത് മാണി സി. കാപ്പന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമികവാണെന്നും പാലായില്‍ ഇത്തവണ വിജയസാധ്യതയല്ല, വിജയിക്കുമെന്നാണ് ഉറച്ചവിശ്വാസമെന്നും തോമസ് ചാണ്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇത് തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം തവണയാണ് മാണി സി കാപ്പന്‍ പാലായില്‍ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. മൂന്നുതവണയും കെ.എം. മാണിയോടാണ് ഇദ്ദേഹം മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടത്. 2006 മുതല്‍ പാലായില്‍ മാണിയുടെ എതിരാളി എന്‍.സി.പി. നേതാവും സിനിമാ നിര്‍മാതാവുംകൂടിയായ മാണി സി.കാപ്പനായിരുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് പാലാ സീറ്റ് എന്‍സിപിക്കാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

