കോട്ടയം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേല്‍ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി. കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപസമിതിയാണ് ജോസ് ടോമിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം യു.ഡി.എഫ്. യോഗത്തിനുശേഷം നടക്കും.

കെ.എസ്.സിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ച ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേല്‍ മാണി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനും എം.ജി. സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമാണ്.

നേരത്തെ നിഷ ജോസ് കെ. മാണിക്ക് സാധ്യത കല്‍പ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവസാനനിമിഷം നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിനെ നിശ്ചയിച്ചത്.

Content Highlights: pala by election;kerala congress mani leader jose tom pulikkunnel will be contest as udf candidate