കോട്ടയം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.എന്‍. വാസവന്‍. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നും സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മൂന്നുവാര്‍ഡുകളില്‍ ഇടതുമുന്നണി വിജയിച്ചു. എലിക്കുളത്ത് യു.ഡി.എഫ്. വാര്‍ഡും കരൂരിലെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വാര്‍ഡും ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചെടുത്തു.

അടുത്തിടെ നടന്ന കോളേജ് യൂണിയന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജില്ലയില്‍ 37 കോളേജുകളില്‍ എസ്.എഫ്.ഐ.ക്കായിരുന്നു ജയം. പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കോളേജുകളായ സെന്റ് തോമസിലും രാമപുരം, മേലുകാവ് കോളേജുകളിലും എസ്.എഫ്.ഐയാണ് വിജയിച്ചത്. മണ്ഡലത്തില്‍ നിരവധി മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാണെന്നും വി.എന്‍. വാസവന്‍ പറഞ്ഞു.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ഇടതുമുന്നണിയാണെന്നും സീറ്റിനായി സി.പി.എം. ജില്ലാഘടകം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

