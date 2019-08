കോഴിക്കോട്: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോസ് കെ. മാണി യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നതിനോട് വിയോജിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്‍.

ജോസ് കെ. മാണി രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവെച്ച് യു.പി.എ.യുടെ ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നും അഞ്ച് വര്‍ഷം കൂടി ബാക്കിയുള്ളതിനാല്‍ രാജ്യസഭ സീറ്റ് കളയില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വാഴയ്ക്കന്‍ പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സൂപ്പര്‍ പ്രൈംടൈം ചര്‍ച്ചയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പാലായിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തില്‍ യു.ഡി.എഫ്. കൂട്ടായ തീരുമാനമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചര്‍ച്ചയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം നീളുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്റെ പ്രതികരണം.

Content Highlights: pala by election; congress leader joseph vazhaykan says his opinion about jose k mani to contest in pala