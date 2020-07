ന്യൂഡല്‍ഹി: ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന കേരള ഹൈകോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജകുടുംബത്തിന് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉള്ള ആചാരപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചു. കവനന്റ് ഒപ്പുവച്ച ഭരണാധികാരി മരിച്ചാലും രാജകുടുംബത്തിന്റെ ആചാരപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന് രണ്ട് സമിതികള്‍. ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം മാതൃക തള്ളി

ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഭരണസമിതിയും, ഉപദേശക സമിതിയും ആണ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. നാല് ആഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളില്‍ സമിതികള്‍ രൂപീകരിക്കണം. രണ്ട് സമിതിയിലും അഹിന്ദുക്കള്‍ പാടില്ല.

തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജകുടുംബം നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശയില്‍ ചെറിയ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് ഭരണസമിതി സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ചത്. അതേസമയം ഉപദേശക സമിതി സംബന്ധിച്ച് രാജകുടുംബത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പൂര്‍ണ്ണമായും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം മാതൃകയില്‍ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന് ഭരണസമിതി എന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജി ആണ് ഭരണസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്‍. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിയുടെ നോമിനി, ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ തന്ത്രി, കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധി, കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

ഹൈകോടതിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ആകും ഉപദേശക സമിതി. ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിയുടെ നോമിനി, അറിയപ്പെടുന്ന ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

സമിതികളുടെ ചുമതലകള്‍

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാദികര്‍മ്മങ്ങള്‍ അടക്കം എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കൃത്യമായും ചിട്ടയോടും നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. മുഖ്യ തന്ത്രിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ആസ്തികളും സംരക്ഷിക്കണം. അന്യാധീനപെട്ട ആസ്തികള്‍ തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ ഉള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

2012 മുതല്‍ 2019 വരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് 11,70,11,000. ഈ തുക തിരികെ സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കാന്‍ ഉള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

നടവരവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുക ഭക്തരുടെ സൗകര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കണം.

ക്ഷേത്രത്തിലെ 25 വര്‍ഷത്തെ കണക്കുകള്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ചാറ്റേര്‍ഡ് അകൗണ്ടന്റിനെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം.

ബി നിലവറ തുറന്ന് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം.

2020 ഡിസംബറില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അത് വരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് ഇടക്കാല റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണം.

സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാടിന് തിരിച്ചടി ആയത് വി എസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈകോടതിയില്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാറിന് തിരിച്ചടി ആയത് ഹൈകോടതിയില്‍ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നല്‍കിയ രണ്ട് സത്യവാങ് മൂലങ്ങള്‍ ആണ്. തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ത്ത് ആണ് 2007 ലും 2009 ലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈകോടതിയില്‍ സത്യവാങ് മൂലം നല്‍കിയത്. ക്ഷേത്ര ഭരണത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇടെപെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈകോടതിയെ അറിയിച്ച കാര്യം ജസ്റ്റിസ് മാരായ യു യു ലളിതും, ഇന്ദു മല്‍ഹോത്രയും അടങ്ങുന്ന സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് തങ്ങളുടെ വിധിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

