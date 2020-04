തൃശ്ശൂര്‍: തൃശ്ശൂരില്‍ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രത്തിന്റെ ഡ്രൈവര്‍മാരെ പോലീസ് മര്‍ദ്ദിച്ചു. പാടത്തേക്ക് ബൈക്കില്‍ വരികയായിരുന്ന മൂന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്. കൊയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും എത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവര്‍.

ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ തമിഴ്‌നാട് സേലത്ത് നിന്നും ബൈക്കില്‍ എത്തിയ തൊഴിലാളികളെയാണ് പോലീസ് മര്‍ദ്ദിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ ഇന്ന് കൊയ്ത്തിനിറങ്ങില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ അനുനയിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങള്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാനുമായി മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീനും ചീഫ് വിപ്പ് കെ. രാജനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാര്യങ്ങളില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കി പാടത്തെ പണികള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടലുണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു എ.എസ്.ഐ.യുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മര്‍ദ്ദനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടര്‍നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പണിക്കിറങ്ങൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് തൊഴിലാളികള്‍. 49 കൊയ്ത്തു യന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതോളം തൊഴിലാളികളെയാണ് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ബൈക്കില്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തിയ പോലീസ് കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു. വണ്ടിയുടെ പേപ്പറും ലൈസന്‍സും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നും അതിന്റെ ഡ്രൈവര്‍മാരാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും കേള്‍ക്കാന്‍ നില്‍ക്കാതെ പോലീസ് മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ പറയുന്നു.

കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

