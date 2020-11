കൊച്ചി: വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്ന ഓലപ്പാമ്പുകാട്ടി പേടിപ്പിക്കാം എന്ന് പിണറായി വിജയൻ ധരിക്കണ്ടയെന്ന് പി.ടി.തോമസ് എം.എൽ.എ. നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലും പൊതുപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിലും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ചെയ്തികൾക്കെതിരേ ശക്തമായ ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൂക്കിക്കൊന്നാലും ആ നിലപാട് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം എന്ന വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'2006-11 കാലയളവിൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ രണ്ടു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തി. അതിന്റെ ഫയലുകൾ വിവരാവകാശം വെച്ചുവാങ്ങി ഞാൻ കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വന്നാലും എനിക്കതിൽ ഭയമില്ല. പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നതുപോലെ അല്ല, എനിക്കാരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പിണറായി വിജയനെതിരേ ഒരു വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം വേണം എന്ന പരാതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം താന്‍ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം പി.ടി.തോമസിന് മാത്രമല്ലല്ലോ. നിയമാനുസൃതമായി ഒരു പരാതി എഴുതിക്കൊടുത്താല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരേയും അന്വേഷണം നടത്തിയേ പറ്റൂ. ഈ സര്‍ക്കാരിന് അധികകാലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണമോ, സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണമോ ഏതന്വേഷണത്തേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയെന്നുപറഞ്ഞ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ എനിക്കെതിരേ അന്വേഷണം നടത്തി അഞ്ചുവര്‍ഷക്കാലം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ എന്നേയും എന്റെ കുടുംബത്തേയും വേട്ടയാടിയതാണ്. ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ പോയി അവര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വേട്ടയാടല്‍ നടത്തിയതാണ്. അതിനെ ഞാന്‍ അതിജീവിച്ചു. ഇതും വേട്ടയാടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

