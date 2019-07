Photo: VS Shine/ Mathrubhumi Archives

കൊച്ചി: ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ മൂവാറ്റുപുഴ എം എല്‍ എ എല്‍ദോ എബ്രഹാമിന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന പോലീസ് വാദത്തിനെതിരെ സി പി ഐ. പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തെറ്റാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ രേഖകള്‍ കൈവശമുണ്ടെന്നും അതില്‍ പരിക്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും പി രാജു കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു. രേഖകള്‍ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ എല്‍ദോ എബ്രഹാം എം എല്‍ എയുടെ കൈക്ക് ഒടിവോ പൊട്ടലോ ഇല്ലെന്ന വാദമാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലീസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തന്റെ കൈക്ക് പൊട്ടലേറ്റിട്ടില്ലെന്ന പോലീസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു എല്‍ദോ എബ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം. കൈക്ക് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പരിക്കിന് അനുസരിച്ചാണ് കയ്യില്‍ പ്ലാസ്റ്ററിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

