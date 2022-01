തിരുവനന്തപുരം: ലോകായുക്ത ഓര്‍ഡിനന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് മറുപടിയുമായി നിയമമന്ത്രി പി.രാജീവ്. ജനപ്രതിനിധിയെ അയോഗ്യരാക്കേണ്ടത് കോടതിയല്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നും നിയമമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഗവര്‍ണറാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. നിയമസഭ ഉടന്‍ ചേരാത്തതിനാലാണ് ഓര്‍ഡിനന്‍സാക്കിയത്. മന്ത്രിസഭ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഓര്‍ഡിനന്‍സെന്നും പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.

വിഡി സതീശന്റെ നിലപാട് ഭരണഘടനാപരമല്ല. 14,12 വകുപ്പുകള്‍ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധികള്‍ വകുപ്പ് 12നെ മാത്രം പരാമര്‍ശിക്കുന്നതല്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഴുവന്‍ വിധി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു. ലോകയുക്ത എന്നത് ശുപാര്‍ശ അറിയിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനുള്ള അര്‍ധ ജുഡീഷ്യറി സംവിധാനമാണ്. നിര്‍ദേശിക്കാനുള്ള സംവിധാനമല്ല. അപ്പീല്‍ അധികാരമില്ലെന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരായ അഴിമതി തെളിഞ്ഞാല്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും കാതലായ വകുപ്പ് 14-ലാണ് വിവാദ ഭേദഗതി വരുന്നത്. പുതിയ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ കേസില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരായ കേസില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും തീരുമാനമെടുക്കാം.

ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തത് ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 12 ആണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണമെന്ന നിര്‍ണായക വിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സെക്ഷന്‍ 14നെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

