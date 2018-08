പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃഭൂമിയുടെ 'കേരളത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ്' പദ്ധതിയിലേക്ക് ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും, ശ്രീകുറുംബ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റിന്റെയും സ്ഥാപക ചെയര്‍മാന്‍ പി.എന്‍.സി മേനോന്‍ നല്‍കുന്ന ഒരു കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി.

ശോഭഗ്രൂപ്പ് അഡൈ്വസര്‍ എ.ആര്‍ കുട്ടിയില്‍നിന്നു മാതൃഭൂമി പാലക്കാട് യൂണിറ്റ് മാനേജര്‍ എസ്.അമല്‍ രാജ് ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി.

ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പി.എന്‍.സി മോനോന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വടക്കഞ്ചേരി, കിഴക്കഞ്ചേരി, കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

