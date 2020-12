പി. ജയേഷ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: പിഐഐ-ഐസിആര്‍സി അവാര്‍ഡില്‍ മാതൃഭൂമി ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ പി. ജയേഷിന്റെ ചിത്രത്തിന് പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം. പ്രസ്സ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും റെഡ് ക്രോസും ചേര്‍ന്ന് മികച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കും ഫോട്ടോകള്‍ക്കുമാണ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്.

Superheroes: Battling at the Frontline in the Time of Crisis എന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ തീം. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ധൈര്യവും അനുകമ്പയും പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് ജയേഷിന്റെ ചിത്രമെന്ന് പുരസ്‌കാര സമിതി വിലയിരുത്തി. 10,000 രൂപയാണ് പുരസ്‌കാര തുക.

പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രം