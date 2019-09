കോട്ടയം: പാലായില്‍ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് ടോമിന് പുറമെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ മറ്റൊരാള്‍കൂടി നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക നല്‍കിയ വിഷയത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി പി.ജെ ജോസഫ് രംഗത്തെത്തി. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയുടെ സമയത്ത് ചിഹ്നം സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാന്‍ ആളുണ്ടാവണം എന്നതിനാലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ കൂടി നിര്‍ത്തിയത്. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പത്രിക പിന്‍വലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൃത്രിമ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചിഹ്നം നേടാനുള്ള ശ്രമം തടയാനാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയത്. പ്രാദേശികമായി നേതാക്കള്‍ അവരുടെ സാമാന്യബോധം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത്. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടോളുമെന്നും ഓരോ സമയത്തും പ്രത്യേകമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും പിജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തുന്നില്ലെന്നും ചിഹ്നം ആര്‍ക്കും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് കത്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടതി അസാധുവാക്കിയ കാര്യവും തിരഞ്ഞടെുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കത്തിന്റെ കോപ്പിയും പാര്‍ട്ടി ഭരണഘടനയില്‍ വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്റെ അധികാരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കത്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കാന്‍ മിനിറ്റുകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കെയാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് ജോസഫ് കണ്ടത്തില്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ ജോസ് കെ. മാണി രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുഡിഎഫ് തീരുമാനത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് പിജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: p j joseph response on new kerala congress candidate in pala by election