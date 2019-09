പാല: തന്നെ വിമർശിച്ച് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖപത്രം പ്രതിച്ഛായയില്‍ വന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പിജെ ജോസഫ്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോസ് ടോമിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷവും തനിക്കെതിരെ ഇത്തരം വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ അത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വിജയത്തിന് എത്രമാത്രം ഗുണകരമാകുമെന്ന് ആലോചിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖപ്രസംഗം സംബന്ധിച്ച് പാലായില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പ്രതിച്ഛായയിലൂടെ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പകല്‍പോലെ വ്യക്തമാണ്. ജോസ് കെ മാണിയുടെ അറിവ് കൂടാതെ അങ്ങനെയൊരു മുഖപ്രസംഗം എഴുതില്ല. മുന്‍പും ഇത്തരം ലേഖനം പ്രതിച്ഛായയില്‍ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താന്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാന്‍ മുന്നില്‍നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഈ നിലയില്‍ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഗുണകരമാകുമോ? സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ആത്മാര്‍ഥമായ ആഗ്രഹമാണോ ഇതിനു പിന്നിലുള്ളത്? എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ച തനിക്കെതിരെ പേരുപറയാതെ ഇത്തരമൊരു വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ വിജയത്തിന് അത് എത്രമാത്രം വിജയകരമാകും എന്ന് അവര്‍ ചിന്തിക്കട്ടെ. സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളില്‍നിന്ന് പിന്തിരിയണം എന്നാണ് വിനീതമായ അഭ്യര്‍ഥനയെന്നും പിജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ചിഹ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ അഭ്യാസമിറക്കുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് ജോസഫ് കണ്ടത്തിലിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി നിര്‍ത്തിയത്. സൂക്ഷ്മപരിശോധന കഴിഞ്ഞ് രണ്ടില ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടായാല്‍ ഉടന്‍ പത്രിക പിന്‍വലിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ചെയ്തു. രണ്ടില ചിഹ്നം കൊടുക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍മാനായി തന്നെ അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം തനിക്കെങ്ങനെ ചിഹ്നം കൊടുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

