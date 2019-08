കോട്ടയം: ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ പൂഞ്ഞാര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവര്‍ മാറി താമസിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പി.സി ജോര്‍ജ് എംഎല്‍എ. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേകര,തീക്കോയി, കൂട്ടിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മലയോര മേഖലയില്‍ താമസിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ആളുകളും ആഗസ്റ്റ് 15 വരെയുള്ള രാത്രികാലങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പി.സി. ജോര്‍ജ് നല്‍കിയത്.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം വാട്‌സാപ്പില്‍ കൂടി പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രചരിക്കുന്ന ശബ്ദസന്ദേശം തന്റേത് തന്നെയെന്ന് പി.സി. ജോര്‍ജ് എം.എല്‍.എ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക മുന്നറിയൊപ്പൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

തനിക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പി.സി ജോര്‍ജ് എം.എല്‍.എ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനെ അറിയിച്ചു.

എം.എല്‍എ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളാണ്. മുമ്പ് ഇവിടെ അത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നതുപോലെ ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാകാം എം.എല്‍.എ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാവുകയെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ സാധാരണ മഴക്കുള്ള സാധ്യത മാത്രമെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളു. എഴ് സെന്റീമീറ്ററില്‍ താഴെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമെ ഇപ്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉള്ളു. അതിനാല്‍ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രദേശത്തുനിന്ന് മാറി താമസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതില്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും അധികൃതര്‍ സൂചിപ്പിച്ചു.

Content Highlights: P C Geroge MLA issues landslide warning in Poonjar, KSDMA denies it