ന്യൂഡല്‍ഹി: വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി.സി ചാക്കോ. പുതിയ ആളുകള്‍ക്ക് അവസരം വേണമെങ്കില്‍ പഴയ ആളുകള്‍ വഴിമാറണം. അതിന് പലരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഒരുപാട് തവണ മത്സരിച്ച ആളെന്ന നിലയിലാണ് ഇത്തവണ മാറിനില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി പാര്‍ട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്‌.

ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നോക്കി സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതി മാറേണ്ടിയിരുന്നു. ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത്.

കഴിഞ്ഞ തവണ ചാലക്കുടിയില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച ചാക്കോ എല്‍ഡിഎഫിലെ ഇന്നസെന്റിനോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവിടെ സിറ്റിങ് എംപിയായിരുന്ന കെ.പി ധനപാലനെ മാറ്റിയാണ് ചാക്കോ ചാലക്കുടിയില്‍ ജനവിധി തേടാനെത്തിയത്. 2009 ല്‍ തൃശൂരില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച ചാക്കോ 2014 ലില്‍ ചാലക്കുടിയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തത്ഫലമായി സീറ്റുകള്‍ സീറ്റുകള്‍ വച്ചു മാറുകയും രണ്ട് സീറ്റിലും ഫലം വന്നപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്തത് പാര്‍ട്ടിയിലും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവര്‍ മത്സരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ അവരവര്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ജയിക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാനുള്ള മാനദണ്ഡമെന്നും ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

